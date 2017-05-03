Ученые обнаружили «гормон сладкоежки» в печени человека и животных

В закладки

Скопировать

Копенгаген, 3 мая. Ученые из Дании открыли гормон, который отвечает за тягу людей к сладкому, в печени человека.

Результате исследования были опубликованы в научном журнале Cell Metabolism. По данным специалистов, гормон FGF21 бы известен биологам до этого. Но эксперты полагали, что он выделяется печенью при приеме пищи и помогает менять уровень инсулина, подготавливая организм к новому поступлению глюкозы.

Однако опыты на мышах и обезьянах показали, что отключение гена, производящего FGF21, превращает животных в сладкоежек, которые поглощали сладости, даже будучи сытыми. Введение в организм данного гормона, напротив, приводило к тому, что животные отказывались от сладкого, сообщает «Ридус».

После экспериментов на животных ученые провели исследования на добровольцах. Проанализировав данные свыше 6,5 тысяч человек, они установили, что гормон, мутировав, делает из человека сладкоежку, так как не отправляет в мозг сигнал о насыщении, повышении уровня глюкозы и количестве калорий. Другие мутации FGF21 связаны с влечением к алкоголю и табаку, пишет Утро.ру.