Путин и Меркель затронули вопрос о создании зон безопасности в Сирии — Песков

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Сочи, 2 мая. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обменялись мнениями по вопросу о создании зон безопасности в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Она упоминалась, но детально не обсуждалась. Это действительно был обмен мнениями. И Путин, и Меркель интересовались взаимными оценками ситуации, перспективами развития ситуации», — сказал Песков.

Он также добавил, что в ходе сегодняшних переговоров в Сочи Владимир Путин и Ангела Меркель не скрывали расхождений во мнениях по ключевым вопросам, однако, несмотря на имеющиеся разногласия у лидеров двух стран есть политическая воля для развития диалога.