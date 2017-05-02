Microsoft презентовала обновленную Windows 10 и современный ноутбук

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Нью-Йорк, 2 мая. Microsoft презентовала новую версию операционной системы Windows 10S и новый ноутбук Microsoft Surface Laptop. Новая операционной системы будет обладать ограниченным функционалом, однако при этом повышенной скоростью работы и защитой. Ее будут использовать в учебных целях, она будет доступна летом 2017 года.

Программы на обновленной ОС будут запускаться непосредственно из магазина приложений Windows Store. Программы пакета Office, в том числе Word, Excel и PowerPoint будет бесплатным для учащихся и преподавателей.

Windows 10S призвана составить конкуренцию бюджетным ноутбукам на ОС Chrome. Компьютеры от партнеров Microsoft с предустановленной Windows 10S поступят в продажу летом 2017 года.

Microsoft также представила собственный ноутбук стоимостью от 999 долларов. Современный ноутбук будет оснащен процессорами Intel Core i5 и Intel Core i7 (в более дорогой версии), сенсорным экраном шириной 13,5 дюйма, в распоряжении пользователей будет до 16 Гб оперативной памяти.