Путин объяснил Меркель «положение дел» в Чечне – Песков

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Москва, 2 мая. Российский президент Владимир Путин в ответ на просьбу канцлера Германии Ангелы Меркель защитить права геев в Чечне «объяснил положение дел», сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Сегодня на встрече в Сочи с президентом России Владимиром Путиными немецкий канцлер Ангела Меркель проявила интерес к защите прав человека в Чеченской республике. «Президент объяснил ситуацию. Он дал объяснение, рассказал о том, что происходит в Чечне, как живет республика», – пояснил Песков. По словам пресс-секретаря российского лидера, вопросы Меркель прозвучали не как упрек, а как проявление интереса к конкретному субъекту Российской Федерации.

«В данном случае это звучало не в плане каких-то упреков, и не могло звучать как какие-то упреки, их бы никто не принял, был проявлен интерес к определенному субъекту (РФ), и как всегда, Путин оказался готов предоставить исчерпывающие объяснения», — прокомментировал сегодняшнюю беседу представитель Кремля. Напомним, что в начале апреля в СМИ появились сообщения о якобы имевших место преследованиях геев в Чеченской Республики, впоследствии эта информация не подтвердилась.