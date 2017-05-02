Склад с картоном загорелся после взрыва на юго-западе Москве

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Москва, 2 мая. Спасатели пытаются потушить сильный пожар на складе с картоном в юго-западной части Москвы. Об этом журналистам сообщили во вторник представители столичного управления МЧС Российской Федерации.

Инцидент произошел в районе 6-го Загородного проезда. Согласно предварительной информации, в помещении якобы взорвался газовый баллон. Как передает издание «Ридус», огонь может перекинуться на другие объекты.

Ранее стало известно о том, что в Пермском крае загорелась фабрика по производству игрушек.