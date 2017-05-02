Путин не стал обсуждать санкции с Меркель — Песков

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Москва, 2 мая. Санкции не были предметом переговоров между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом журналистам сообщил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент традиционно не обсуждает санкции. Упоминались санкции, в частности, их наличие, и эти санкции добавляют проблемности нашим двусторонним отношениям», — подчеркнул он.

Ранее эксперты ООН рассказали о том, что западные страны потеряли из-за антироссийских санкций 100 миллиардов долларов.