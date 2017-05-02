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Сочи, 2 мая. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель отметили, что для реализации минских соглашений необходим новый импульс. Об этом заявил пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Путин и Меркель уделили особое внимание ситуации на Украине, а также констатировали пробуксовку в реализации минских соглашений.

«В целом, наверное, можно сказать, что оба сошлись во мнении, что необходим новый импульс, потому что процесс буксует и во многом, наверное, неспособность Киева продвигаться в части выполнения своих обязательств является этому причиной», — пояснил Песков.

Он также добавил, что лидеры двух стран в очередной раз признали безальтернативность минских соглашений, однако в оценках ситуации на Украине их позиции по-прежнему расходятся.