Дорогие мои москвичи: Ляшко рассказал, когда приедет в любимую столицу

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Киев, 2 мая. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко признался в любви к Москве. Украинский политик пообещал, что приедет в гости к жителям российской столицы. Об этом Ляшко написал в Facebook.

«Дорогие мои москвичи, я обязательно приеду в нашу Москву, основанную черниговским князем, она мне всегда нравилась», — заявил Ляшко.

Но в некоторых вещах украинский политик остался непреклонен. Он заявил, что «агрессоры должны убраться из Донбасса и Крыма». Вероятно, говоря о черниговском князе, Ляшко подразумевает Святослава Ольговича, которому великий князь Юрий Долгорукий в 1147 году написал: «Прииде ко мне, брате, в Москов!»

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года. Более 90% жителей региона проголосовали за присоединение полуострова к РФ, но Киев при этом не согласен с итогами референдума.