Кремль раскрыл темы переговоров Путина и Эрдогана

В закладки

Скопировать

Сочи, 2 мая. Российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече 3 мая ситуацию по Сирии и сотрудничество в области ВТС, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о планах главы государства на 3 мая. В этот день запланирован прием в Москве лидера Турции Реджепа Эрдогана, главными темами переговоров президентов станет военно-техническое сотрудничество и вопросы по Сирии.

«Турецкая сторона уже изложила публично свое намерение обсудить различные вопросы, связанные с сирийскими делами, двустороннее сотрудничество, в том числе сотрудничество военно-техническое», — прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков.​