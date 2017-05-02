 Минобороны РФ назвало «сказочниками» авторов заявления о «советской бомбе» в Идлибе

В закладки

Скопировать

Москва, 2 мая. В министерстве обороны России назвали «сказочниками» экспертов, которые заявили, что химическая атака в сирийском городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) была результатом взрыва советской химической бомбы. Такое заявление во вторник сделал официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«Примечательно, что главным «доказательством» у HRW служит фотография макета боеприпаса ХАБ-250 из музея Вооруженных Сил РФ в Москве. Вынуждены разочаровать «сказочников»-экспертов из Human Rights Watch», — отметил он.

По словам Конашенкова, боеприпасы ХАБ-250 никогда не экспортировались за пределы СССР и были утилизированы еще 60-х годах. Кроме того, никаких «заливных» горловин с колпачками, о которых пишет HRW, у ХАБ-250 нет, поскольку бомбы заправлялись через специальное отверстие в корпусе. И, наконец, боеприпасы ХАБ-250 в принципе не предназначались для использования зарина.

Ранее правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что нашла в Хан-Шейхуне осколки бомбы советского производства.