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Сирия, 2 мая. «Демократические силы Сирии» (SDF)**** подняли сирийский флаг над селениями Маръаназ и Айн Дакна в провинции Алеппо на границе с Турцией. 25 террористов ИГ* были ликвидированы бойцами SDF при штурме города Ат-Табка в провинции Ракка. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): безуспешно атаковала позиции боевиков к северу от Алеппо, развивает контрнаступление на позиции ИГ в районе гор Аш-Шумария к востоку от Хомса, уничтожила несколько транспортных средств боевиков в провинции Даръа.

«Организация освобождения Леванта» («Джебхат ан-Нусра»): готовится к контрнаступлению на позиции «Джейш аль-Ислам»***** в Восточной Гуте Дамаска.

«Исламское государство»: потеряло 25 боевиков в ходе боев с «Демократическими силами Сирии» в городе Ат-Табка в провинции Ракка, атаковало удерживаемый курдами город Аш-Шадади в провинции Аль-Хасака, казнив при этом несколько десятков беженцев.

Курды: подняли сирийский флаг над селениями Маръаназ и Айн Дакна на границе с Турцией в провинции Алеппо, приступили к решающей стадии штурма города Ат-Табка, ведут бои с ИГ в городе Аш-Шадади.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска продолжается кровопролитный конфликт между сформировавшейся вокруг группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»*** коалицией «Хаят Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта») и союзным ей формированием «Файлак ар-Рахман» с одной стороны и группировкой «Джейш аль-Ислам» с другой.

По данным информационного портала Damascus Now, боевики «Джейш аль-Ислам» обстреливают из танковых орудий позиции противника в населенном пункте Замалка. Обе стороны стягивают в районе военных действия тяжелую технику. В самом селении продолжаются ожесточенные столкновения. Командование «Организации освобождения Леванта» и «Файлак ар-Рахман» готовится к контрнаступлению.

Список потерь с обеих сторон растет. По данным активистов, в ходе боев в окрестностях селения Кафр Батна был ликвидирован высокопоставленный полевой командир «Файлак ар-Рахман» Абу Набиль аль-Джубрани. Кроме того поступают сообщения, что в Замалке был ранен командующий сил «Файлак ар-Рахман» в секторе Джобар на востоке Дамаска Абу Хасан Рашид.

В Восточную Гуту тем временем прибыли 48 фур с гуманитарной помощью от ООН для блокированных в зоне военных действий жителей. Об этом сообщил информационный портал Damascus Now.

Провинция Латакия

Обстановка в северной части провинции Латакия остается напряженной. В ответ на обстрел со стороны боевиков гарнизон крепости Шалаф в Курдских горах нанес удары по позициям незаконных вооруженных формирований в районе высоты Тардин. Ливанский информационный портал Al-Masdar News сообщает со ссылкой на военный источник, что несколько радикалов, копавших траншеи, были ликвидированы. В районе были замечены автомобили, эвакуирующие раненых.

Напомним, что засевшие в горных районах боевики упорно отказываются сложить оружие и периодически открывают огонь по позициям правительственных войск на территории одного из наиболее мирных регионов Сирии.

Провинция Алеппо

В районе Алеппо продолжаются военные действия между сирийской армией и незаконными вооруженными формированиями. Правительственные войска готовятся начать наступление на город Анадан в северо-восточной части региона, чтобы обезопасить столицу провинции от атак радикалов. На настоящий момент силам Башара Асада, впрочем, не удалось достичь значительных результатов.

Информационный портал ARA News сообщил со ссылкой на информированный источник, что сирийская армия после артподготовки попыталась отбить у радикалов высоту Телль Масибин и ее окрестности к северу от Алеппо, однако атака закончилась неудачей. Потери правительственных войск не оглашались.

Боевая авиация, в свою очередь, нанесла удары по позициям исламистов в районе селения Кунейтрат в южной части региона. Об этом сообщают активисты.

В северной части провинции продолжается конфликт между «Демократическими силами Сирии» (SDF) с одной стороны и турецкими войсками и пользующейся их поддержкой «Свободной сирийской армией» (ССА)** с другой.

В попытке предотвратить новые инциденты между сторонами в район удерживаемого курдами города Африн прибыли российские войска. Источники в СМИ сообщают, что над административными зданиями в селениях Маръаназ и Айн Дакна был поднят национальный флаг Сирии.

Провинция Хомс

Правительственные войска продолжают кампанию против ИГ в восточной части провинции Хомс. Ожесточенные бои идут в районе гор Аш-Шумария, где сирийская армия после тактического отступления вернула себе контроль над высотами Теллат аль-Аалам и Теллат Ат-Трикс.

Пытаясь перехватить инициативу, боевики попытались вновь захватить Теллат аль-Алам, однако их продвижение было остановлено. Информационный портал Damascus Now сообщает также о столкновениях в окрестностях населенного пункта Умм Сахридж. Боевая авиация и артиллерия сил Башара Асада наносят массированные удары по позициям радикалов.

Провинция Дейр эз-Зор

Самолеты, предположительно принадлежащие ВВС международной коалиции, нанесли удары по удерживаемым ИГ населенным пунктам в районе Аш-Шаитат в восточной части провинции Дейр эз-Зор. Данных о пострадавших среди мирного населения на настоящий момент не поступало. Об этом сообщают активисты.

Провинция Даръа

Правительственные войска провели ряд успешных операций против незаконных вооруженных формирований, упорно пытающихся захватить ключевой квартал Аль-Маншия в городе Даръа.

Активисты подтверждают факт ликвидации двух боевиков ССА в результате уничтожения с помощью дистанционно активированного взрывного устройства на шоссе в восточной части провинции.

Информационный портал Damascus Now также сообщает, что в районе Гарз на востоке региона был уничтожен полевой командир «Джейш аль-Ислам» Ридван Аль-Ауд.

Еще одно транспортное средство было уничтожено на шоссе между населенными пунктами Бусра аль-Харир и Нахта к северо-востоку от Даръы. По данным близкого к оппозиции информационного портала Shaam News, в ходе операции были ликвидированы пять сотрудников связанного с «Джебхат Фатх аш-Шам» движения «Белые каски».

В западной части региона тем временем продолжается конфликт между действующими на территории провинции незаконными вооруженными формированиями и присягнувшей на верность ИГ группировкой «Джейш Халид Бин аль-Валид». Информационный портал Shaam News публикует снимки, на которых запечатлены столкновения в районе селения Аш-Шаджара.

Провинция Идлиб

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии продолжают кампанию против незаконных вооруженных формирований в провинции Идлиб. Информационный портал Damascus Now сообщает, что целями боевой авиации стали объекты и скопления радикалов в населенном пункте Телль Ас, а также на шоссе между городом Хан Шейхун и селением Аль-Хубейт на юге региона.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии» (SDF) при поддержке международной коалиции продолжают кампанию против ИГ в провинции Ракка. Основные военные действия разворачиваются в западной части региона, где курдские формирования штурмуют последние удерживаемые боевиками кварталы города Ат-Табка.

Отряды SDF с боями вошли еще в три квартала, прилегающие к берегу Евфрата. В ходе ожесточенных столкновений в квартале №1 (Аль-Вахда) в северо-западной части города «Демократические силы» ликвидировали 19 террористов. В квартале №2 (Аль-Хуррия) к западу от Аль-Вахды бойцы SDF уничтожили шесть террористов и заминированное транспортное средство, захватив также танк и еще два «джихад-мобиля». Об этом сообщили в пресс-центре операции «Щит Евфрата».

Напомним, ранее представитель кампании Джихан Шейх Ахмад заявила журналистам, что сегодняшняя ночью является решающим этапом операции по освобождению Ат-Табки и располагающейся в ее окрестностях Евфратской ГЭС, стратегически важного объекта, разрушение которого грозит всему региону гуманитарной и экологической катастрофой.

Радость грядущей победы омрачает лишь статистика: по данным активистов, жертвами налетов ВВС коалиции в регионе за последний месяц стали 87 мирных жителей. Еще 40 человек погибли при взрывах заложенных террористами мин.

Провинция Хама

В северо-западной части провинции Хама продолжаются полномасштабные военные действия между сирийской армией и незаконными вооруженными формированиями. Наступление «Тигров», элитного подразделения правительственных войск, в регионе приостановилось, и боевики вновь пытаются перехватить инициативу.

Близкий к оппозиции информационный портал Orient News утверждает, что силы Башара Асада понесли большие потери в результате атаки боевиков ССА в районе освобожденного города Халфая. Источник также сообщает об уничтожении транспортного средства правительственных войск на въезде в селение Аль-Мусасана.

Активисты, в свою очередь, признают факт ликвидации в ходе столкновений в регионе трех боевиков группировки «Ахрар аш-Шам».

Боевая авиация продолжает наносить удары по объектам радикалов в населенных пунктах Аль-Латамина, Кафр Зита и Мурек. Об этом сообщил информационный портал Damascus Now.

Провинция Аль-Хасака

Ситуация в провинции Аль-Хасака остается крайне напряженной по причине неожиданного наступления ИГ в южной части региона. Информационный портал F.S.N.N. сообщает об ожесточенных боях между «Демократическими силами Сирии» и террористами в городе Аш-Шадади. В небе над населенным пунктом были замечены самолеты международной коалиции.

Одновременно с этим продолжает поступать противоречивая информация о количестве жертв атаки ИГ на КПП Раджм Ас-Салиби к востоку от Аш-Шадади на границе с Ираком. По данным различных источников, террористы лишили жизни от 24 до 53 беженцев из провинции Дейр эз-Зор и из захваченных «Исламским государством»* районов Ирака.

Близкий к оппозиции информационный портал Shaam News сообщает, что курдские формирования ранее не пропустили покинувших свои дома жителей на территорию провинции из опасения, что среди них могут быть смертники ИГ. В результате беженцы оказались блокированы на КПП, где стали легкой жертвой террористов. Необходимо, впрочем, отметить, что данная информация нуждается в подтверждении.

* Организация запрещена на территории РФ.