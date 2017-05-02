Песков: Москва не понимает позицию Берлина по санкциям

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Москва, 2 мая. У Москвы вызывает непонимание тот факт, что Берлин увязывает отмену антироссийских санкций с выполнением соглашений по Донбассу. Об этом журналистам сообщил во вторник пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Россия не является стороной конфликта», — подчеркнул представитель главы государства.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель указала на то, что антироссийские санкции будут отменены в случае реализации соглашений, посвященных мирному урегулированию военного конфликта в Донбассе.