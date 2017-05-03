Сирия предлагает России контролировать зоны снижения напряженности

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Дамаск, 3 мая. Сирийская оппозиция и Дамаск поддержали инициативу России о создании в стране четырех зон снижения напряженности.

Большая часть группировок сирийской вооруженной оппозиции дала согласие участвовать в создании подобных зон. Инициативу российской стороны поддержали и в Дамаске, парламентарии САР считают, что именно российские военные должны контролировать эти территории.

Противостоящие стороны заявляют, что Российская Федерация выступает гарантом перемирия, сообщают Известия, и международное сообщество должно придерживаться конструктивной позиции. Это позволит установить в Сирии режим прекращения огня и обеспечить беженцам возможность возвращения домой.