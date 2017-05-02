Добржинская объяснила, почему Крым не увидит «Любовь по понедельникам»

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Москва, 2 мая. Актриса «Содружества актеров театра Таганки» Мария Добржинская рассказала, почему спектакль «Любовь по понедельникам» не покажут в Ялте и Севастополе. Отмена гастролей в Крыму, а также в Йошкар-Оле и Шатуре связана с финансовыми соображениями, подчеркнула она.

«Никакой политической подоплеки или нашего якобы нежелания выступать в Крыму из боязни, что нас не пустят на Украину, в этом нет. Это все отвратительные сплетни», — подчеркнула она в комментариях РИА Новости.

Добржинская добавила, что актеры с удовольствием выступили бы перед крымчанами, однако Но «не всегда удается организаторам гастролей сойтись в договоренности по финансам».

Ранее в Севастопольском центре культуры и искусств заявили, что Добржинская, а также актеры Андрей Чернышов и Вячеслав Разбегаев «отказались принимать участие в данном спектакле, боясь получить отказ на въезд в Украину».