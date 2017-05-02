Корабль-разведчик НАТО перегородил путь «Адмиралу Макарову» в Балтийском море

В закладки

Скопировать

Москва, 2 мая. Разведывательный корабль ВМС Польши преградил путь российскому фрегату «Адмирал Макаров» в нейтральных водах Балтийского моря, совершая опасные маневры.

«По пеленгу 253 наблюдаю разведывательный корабль ВМС Польши, дистанция – 75 кабельтовых, идет курсом влево», – уточнил военнослужащий ВМФ РФ, комментируя инцидент телеканалу «Звезда».

Как сообщалось ранее, на Балтике завершились испытания новейшего комплекса ПВО корабельного базирования «Штиль-1» на фрегате «Адмирал Макаров». Пока комплекс еще не принят на вооружение.

