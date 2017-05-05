Почему в России День Победы празднуют 9 мая, а на Украине и на Западе — 8 мая

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Приближается один из самых главных российских праздников — День Победы в Великой Отечественной войне, который в нашей стране, а также на большей части территории бывшего СССР отмечается 9 мая. В то же время на Украине, в Прибалтике и в большинстве стран Запада День Победы над нацизмом отмечается 8 мая. Почему?

День Победы

Официальное название праздника, который отмечается в России, звучит так: Праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. 9 мая 2017 года мы отмечаем 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

День Победы 9 мая официально отмечается в России, на большей части бывшего СССР, а в последние годы и в Израиле.

На Украине, в странах Балтии, в бывших странах так называемого «социалистического лагеря» в Восточной Европе, а также во всех странах Западной Европы в США, Канаде и других государствах 9 мая не является праздником. Там 8 мая отмечают День победы над нацизмом в Европе во Второй мировой войне.

Тем не менее, во всех этих государствах, а также во всех странах, где есть русская диаспора, люди старшего поколения, которые сами застали войну или слышали о ней от переживших это время родных, также неформально отмечают праздник 9 Мая. Они надевают георгиевские ленты, поют военные песни и, как правило, власти этому не препятствуют.

Кроме того по решению ООН от 2004 года, 8 и 9 мая отмечаются Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне.

Что празднуют 8 мая

8 мая на Западе отмечается День Победы в Европе (Victory in Europe Day, V-E Day) (победа в войне с Японией отмечается отдельно).

Изначально празднование Дня Победы 8 мая было установлено в странах-союзниках СССР по антигитлеровской коалиции — в Великобритании, Франции и США, а затем эта традиция стала общезападной, возможно, что называется, «в пику» Советскому Союзу и Сталину.

Напомним, в ночь на 7 мая 1945 года нацистская Германия официально признала свое поражение в войне. 7 мая в 02.40 по среднеевропейскому времени в Реймсе (Франция) был подписан Акт капитуляции Германии. От Германии капитуляцию подписал немецкий генерал Альфред Йодль, от лица союзников ее приняли американский генерал Беддел Смит и советский генерал-майор Иван Суслопаров, который был представителем Иосифа Сталина при союзном командовании.

Узнав о капитуляции Германии, Европа возликовала, и повсеместно начались спонтанные праздничные торжества. Так, более миллиона жителей Лондона, пережившего в 1940-1941 годах разрушительные нацистские бомбардировки, собрались на Трафальгарской площади и у Букингемского дворца. Лондонцев поздравил с победой король Георг VI, королева Елизавета и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

Торжества 8 мая начались также в Соединенных Штатах, во Франции и в других европейских странах.

Однако Акт о капитуляции, подписанный 7 мая, не понравился Сталину, поскольку, как считают историки, он решил, что в этом документе был принижен решающий вклад СССР в победу.

Сталин поручил маршалу Георгию Жукову принять в Берлине общую капитуляцию от представителей всех родов войск нацистской Германии. Этот Акт был подписан в ночь на 9 мая, в 00.43 по московскому времени, когда в Европе еще было 23.43 восьмого мая.

Второй Акт о капитуляции с советской стороны подписал Георгий Жуков, от Германии — генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель и представители люфтваффе и военно-морских сил. Также под документом поставили подписи представители США, Великобритании и Франции.

В Советском Союзе первый акт о капитуляции историки стали называть «Предварительный протокол о капитуляции Германии». День Победы в СССР стали праздновать 9 мая — на день позже, чем на Западе.

Празднование Дня Победы в России

Сразу после войны празднование Дня Победы в СССР было не слишком помпезным, слишком велика была боль от потерь. До 1948 года День Победы был нерабочим днем, однако затем, предположительно, по распоряжению Сталина, выходной день 9 мая был отменен.

Начиная с 60-х годов прошлого века значимость праздника Победы постоянно росла, и в 1965 году, уже при Леониде Брежневе, 9 мая снова стало нерабочим днем.

Так, мероприятия к 30-летию Победы 9 мая 1975 года включали в себя: парад на Красной площади, возложение венков к Мавзолею Ленина и Могиле неизвестного солдата, манифестацию молодежи на Красной площади, праздничный прием в Кремле, минуту молчания и праздничный салют.

Торжественные празднования 9 мая проводятся в России и сегодня. В дополнение к Параду Победы и шествию ветеранов добавилась, ставшая международной, акция «Бессмертный полк», когда люди проходят торжественным маршем с портретами своих воевавших или переживших войну родных.

Георгиевская ленточка и красный мак

В России одним из символов праздника 9 мая считается георгиевская ленточка, которую раздают в преддверии праздника активисты патриотических организаций, начиная с 2005 года. У этого знака давняя история, а в память о великой Победе георгиевскую гвардейскую ленту стали использовать, поскольку именно так выглядит ленточка к медали «За победу над Германией» и к ордену Славы.

В Европе символом праздника Победы считается красный мак. Исторически это связано с памятью о Первой мировой войне.

8 и 9 мая на Украине

Начиная с 2015 года, Украина фактически отказалась от официального празднования Дня Победы 9 мая, под запрет попал и термин «Великая Отечественная война». Теперь там 8 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне и День памяти и примирения. Официальным символом праздника теперь на Украине является «европейский» красный мак.

Делается это в соответствии с законом о декоммунизации, из-за которого был отменен «домайданный» закон Украины «Об увековечивании Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». Теперь праздник Победы на Украине отмечается без использования советской символики, официально не упоминается и название «Великая Отечественная война». За использование советской символики даже грозит уголовная ответственность, хотя на частных лиц этот запрет, вроде бы, не распространяется.

Впрочем, 9 мая на Украине также останется праздничным днем. Использование георгиевской ленточки в эти дни также официально не запрещается, хотя для тех, кто осмелится надеть ее, это может обернуться крайне неприятными последствиями в виде «общения» с националистами и отмороженными радикалами.

8 мая мероприятия на Украине, как правило, носят траурный характер, а 9 мая там проходят традиционные шествия ветеранов, в которых, помимо бывших солдат и офицеров Советской Армии, принимают участие оставшиеся в живых «бандеровцы» — участники антисоветского повстанческого движения на Украине после Второй мировой войны.

Примерно такая же картина наблюдается и в странах Балтии, но там торжества 9 мая являются совсем уж неофициальными.