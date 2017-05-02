Выстрел себе в ногу: Грушко рассказал, как НАТО подрывает международную безопасность

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Москва, 2 мая. Решение остановить сотрудничество в сфере общих интересов России и НАТО показывает контрпродуктивность этой линии альянса. Так считает постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко.

По его словам, альянс таким образом подрывает безопасность в Европе и снижает безопасность собственных граждан, поскольку создать островки безопасности в современном мире невозможно, и «огородить забором» НАТО и ЕС не получится.

Решение о прекращении сотрудничества с Россией Грушко назвал выстрелом себе в ногу.

«Тем самым НАТО не только подрывает общеевропейскую безопасность, не только ухудшает безопасность в региональном измерении, но и существенно ухудшает безопасность собственных граждан», — цитирует Грушко газета «Известия».