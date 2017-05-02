Донбасс пишем, хакеры в уме: почему Сенат США не ввел новые санкции против России

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Сенат США отказался ввести новые санкции против России за якобы вмешательство российских хакеров в президентские выборы. Об этом заявил глава комитета верхней палаты Конгресса по международным делам Боб Коркер. Что значит такое решение Сената, и стоит ли ему вообще придавать значение? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Планы американских сенаторов стали достаточно прозрачными. Вначале они собираются разработать закон об ограничительных мерах против Ирана — причем он появится в скором времени. Они также работают над законом о противодействии России в Европе. Под этим загадочным названием скрывается документ, который основан на возможных новых санкциях, но пока все ограничительные меры из него будут исключены. Коркер намерен дождаться выводов комитета сената по разведке. Именно он расследует возможное вмешательство Москвы в выборы президента США.

«Пока Сенат США не принял решения относительно дальнейших действий санкций. Они связаны якобы с вмешательством в итоге выборов. Но это совсем не означает, что Сенат дружественно настроен к нашей стране. Сейчас прорабатываются очередные два сценария расширения санкционного давления на Россию и пролонгация санкций из-за событий на Украине. Ситуация в Донбассе остается достаточно напряженной, и американцы абсолютно уверены: в этой эскалации напряженности главная роль принадлежит российским войскам. Вмешательство в избирательную кампанию США и хакерские атаки — санкции за это прорабатываются. Не исключаю санкционного давления и по этому направлению», — комментирует специально для ФАН директор Института стратегического планирования Александр Гусев.

Пока же в Вашингтоне спокойны: там, кажется, поняли, что нынешняя администрация не будет пытаться снять санкции с России. А вот в сторону их отягощения всегда может дать отмашку.

«Третье направление давления — Сирия. Оно сейчас тоже разрабатывается в комитетах Сената. Но здесь перспектив не очень много. Вашингтон будет смотреть, как Россия будет вести себя по отношению к президенту республики Асаду. Американцы давно считают его камнем преткновения. Трамп убежден, что Асад удерживается на своем посту благодаря России и Ирану. В отношении Ирана для США все достаточно просто: санкции с исламской республики они не сняли, хотя и обещали — в ответ на замораживание ядерной программы и отказ Тегерана от продолжения военной атомной составляющей», — продолжает он.

По его словам, санкции в отношении Ирана действуют до 18 мая, а уже 19 мая США непременно их пролонгируют.

«У США есть претензии по баллистическим ракетам, по ухудшению отношений с Израилем, поддержке «Хезболлы». Определенным связующим звеном выступает Турция. Наши с турками ведут совместную военную операцию. Но Турция является членом НАТО, и Эрдоган пытался убедить Трампа в том, что Россия — никакой не агрессор, что Москва помогает навести порядок в Сирии. Здесь турки уговорили часть настроенных в их сторону сенаторов, что этого делать нельзя. И санкционного давления по Сирии ожидать не стоит. Россия ведет себя взвешенно. Наши ВКС бомбят террористов, но сохраняют там статус-кво», — считает Гусев.

В последние месяцы Вашингтон регулярно обвиняет Россию во вмешательстве в ход американских выборов, причем через хакерские атаки. Доказательств нет, одни домыслы. Но такие утверждения содержались в опубликованной в начале января рассекреченной части доклада, которую подготовили спецслужбы США.

«Нынешняя американская администрация Трампа практически не изменила внешнеполитический вектор, хотя некоторые эксперты и депутаты пили шампанское и заявляли, что Дональд будет за Россию. Показательно, что Трамп до сих пор избегает встречи с Путиным. Он даже пригласил к себе президента Филиппин Родриго Дутерте — политика одиозного, который без суда и следствия залил кровью всю территорию государства. Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном, президентом КНДР, но насчет президента России даже не заикается. Американцы хотят сохранить свое лицо и продолжают быть настроенными враждебно по отношению к России. Трамп, может, ждет, что у нас ему поклонятся в ножки и скажут: ты наш великий кормчий. Но этого, понятное дело, не будет», — добавляет американист.