Алеппо, 30 января. Жители сирийского Алеппо получают гуманитарную помощь только от России и правительства САР, сообщил старейшина одного из городских районов Абу Альбдаразак.

Россия и власти Дамаска — единственные, кто оказывает гуманитарную поддержку освобожденному Алеппо. «Где эти международные организации? Где эти западные страны, которые призывали прорвать блокаду и помочь жителям Восточного Алеппо? Разве мы не жители Восточного Алеппо?» — говорит старейшина одного из районов Алеппо Абу Альбдаразак. По словам представителя отечественного Центра по примирению Дмитрия Рожкова, слухи о том, что российские миротворцы раздают вкусные продукты жителям Алеппо, разлетается по округе быстро.

Как сообщало ранее агентство НСН, российская сторона передала местным жителям более полусоти тонн продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости. Тем не менее, ни одна другая страна из ранее заявлявших о необходимости гумподдержки Алеппо, помощь в этот город Сирии не передавала.