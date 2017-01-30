Пилоты американского «супер»-истребителя F-35 бьются головой о кабину

Рио-де-Жанейро, 30 января. В американских истребителях пятого поколения F-35, которые обошлись налогоплательщикам Штатов в сумму 400 миллиардов долларов, обнаружилась новая проблема. Летчики бьются головой о кабину в буквальном смысле слова.

Военные эксперт из Бразилии обнаружил на записях старта истребителя F-35 с палубы авианосца интересную особенность. При резком рывке самолета на катапульте каждый пилот заметно вздрагивает и чувствительно прикладывается головой о верхнюю часть фонаря кабины. Некоторые пилоты при старте даже теряли шлемы. На шлеме, стоимостью в 400 тысяч долларов, находится индикатор, показывающий пилоту полетные данные, во время взлета он оказывается на затылке или вообще сваливается с головы. Также пилоты нового американского истребителя жаловались на то, что программное обеспечение F-35 далеко от совершенства и приводит к сбоям в прицеливании и работе системы «свой-чужой».