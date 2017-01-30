Женщину, обвиняющую врача в насилии, привезли в подольскую больницу пьяной

Москва, 30 января. 43-летняя Татьяна Ч., обвинившая подольского врача в действиях сексуального характера, была госпитализирована в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил источник ФАН.

Известно, что потерпевшая зарегистрирована в Ейске Краснодарского края. Она путешествовала с дальнобойщиками. С одним из них она пыталась разогреть ужин прямо в машине, из-за чего произошел пожар, и Татьяна сильно обгорела. Вначале она была доставлена в больницу города Реутов, где зафиксировали, что дама находится в состоянии алкогольного опьянения. Позднее ее перевели на лечение в Подольск.

По данным больницы, Татьяна вела асоциальный образ жизни. Почему женщина решила обвинить 48-летнего Зиедулло Н. – пока не понятно. В самой больнице уверены, что мужчина не предпринимал никаких действий.

Напомним, сегодня в Подольске был задержан врач-анестезиолог, который якобы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 43-летней Татьяны Ч. По словам женщины, она находилась под действием препаратов и не могла дать отпор. По данному факту возбуждено уголовное дело