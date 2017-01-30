Эксперт: Противоракетный «щит» России ответит автоматически в случае ядерной атаки

Москва, 30 января. В случае ядерного удара из США Россия гарантировано нанесет ответ даже при отсутствии выживших. Об этом заявил генерал-лейтенант запаса ВС РФ Айтеч Бижев.

Таким образом, Айтеч Бижев прокомментировал сообщение о том, что разведслужбы США и Пентагон работают над секретным докладом о возможностях России и Китая после потенциального ядерного удара.

Бижев пояснил, что существуют боевые алгоритмы и программы противоракетной обороны, которые в случае массированного ядерного удара совершат ответные пуски в автоматическом режиме.

«Если начнется массированный удар, то события будут развиваться уже независимо от политического руководства. Алгоритм заложен таким образом, что ответный удар будет идти в любом случае, несмотря на наличие или отсутствие выживших», — рассказал Бижев в комментарии интернет-изданию «Экономика сегодня».

Стоит отметить, что спецслужбы США занялись разработкой новой программы по оценке способности России и Китая пережить гипотетический ядерный удар еще до того, как Дональд Трамп вступил в должность президента.