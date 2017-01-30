Порошенко озвучил свою позицию по выполнению «Минска-2»

Киев, 30 января. Украина остается преданной минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил в понедельник президент страны Петр Порошенко. По словам украинского лидера, никакой альтернативы «Минску-2» не существует.

Так, в ходе совместного брифинга с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Порошенко сказал: «Украина остается преданной минским договоренностям, и подчеркиваю то, что никакой альтернативы минским договоренностям не существует».

Стоит отметить, что только в первой половине дня в воскресенье украинская армия выпустила по территории Донецкой народной республики около 900 снарядов и мин. Под огнем ВСУ за минувшие сутки погибли трое ополченцев ДНР, еще четыре военнослужащих получили различные ранения. Как заявлял агентству НСН замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, украинская армия вела обстрел южных районов Донбасса на протяжении десяти часов — всю ночь.

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