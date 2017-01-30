Айн аль-Фиджа в провинции Дамаск освобождена от боевиков: ФАН публикует видео

Сирия, Дамаск, 30 января. В соответствии с договоренностями между сирийским руководством и группировками так называемой «умеренной оппозиции» от боевиков был освобожден населенный пункт Айн аль-Фиджа, благодаря которому пресная вода вновь поступает в Дамаск.

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором запечатлены различные виды взрывных устройств, оставленные боевиками после эвакуации из населенного пункта Айн аль-Фиджа в провинцию Идлиб. Отметим, что Аль-Фиджа обеспечивает Дамаск питьевой водой.

Напомним, автобусы с боевиками незаконных вооруженных формирований накануне выехали из Айн аль-Фиджа в провинцию Идлиб. В ближайшее время ожидается вывоз из этого населенного пункта второй партии «умеренных».