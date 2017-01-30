Перемирия в Донбассе фактически не существует — Меркель

Берлин, 30 января. Глава немецкого правительства Ангела Меркель прокомментировала ситуацию на прифронтовой линии в Донбассе, отметив, что она вызывает серьезные опасения.

Канцлер Германии Ангела Меркель перед переговорами с украинским президентом Петром Порошенко заявила, что ситуация в Донбассе вызывает опасения, поскольку как такового «перемирия не существует» и есть жертвы боевых действий. «В последние часы мы узнали, что перемирия не существует, что есть убитые солдаты. Обстановка на линии огня вызывает серьезные опасения», — заметила глава правительства ФРГ.