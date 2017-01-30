Касперович о «демарше» украинских биатлонистов: Не нужно раздувать эту историю!

Санкт-Петербург, 30 января. Главный тренер сборной России по биатлону прокомментировал ФАН уход украинских спортсменов под российский гимн.

Наставник сборной России по биатлону Александр Касперович в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей призвал общественность не раздувать скандал из ухода украинских биатлонистов с пьедестала во время награждения чемпионата Европы во время исполнения гимна.

«Не нужно раздувать эту историю! Ну, всем же понятно, что это ошибка! Ничего ужасного не произошло. Уверен, что это не было преднамеренно. Там ведь задержка была всего в пару секунд», — считает Касперович.