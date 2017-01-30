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Происшествия
СК РФ ищет истязателей наркоманов из клиники «Счастливая жизнь» в Башкирии

СК РФ ищет истязателей наркоманов из клиники «Счастливая жизнь» в Башкирии

17:29  30 Января 2017
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СК РФ ищет истязателей наркоманов из клиники «Счастливая жизнь» в Башкирии

Уфа, 30 января. Следователи проверяют сообщения о пытках наркозависимых пациентов в реабилитационных центрах «Возрождение» и «Счастливая жизнь».

Центры находятся в Кушнаренковском районе республики. По версии следствия, с начала минувшего года по январь 2017 года в заведениях держали в плену 15 наркоманов из Башкирии и других регионов РФ. Всех их туда доставили путем обмана, а после незаконно удерживали,  лишали еды и сна, обливали холодной водой за непослушание.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы.Фигурантов в деле пока нет, расследование продолжается, пишет «Свободная пресса»
 

Ярослава Замысловатова
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