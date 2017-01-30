Стали известны имена писателей из лонг-листа премии «Нацбест»

Москва, 30 января. Федеральное агентство новостей публикует полный список номинантов на престижную литературную премию. Всего в нем более 50 фамилий, среди которых встречаются как широко известные российскому читателю – Захар Прилепин, Виктор Пелевин, Фигль-Мигль и Алексей Иванов, так и совсем новые.

1. Захар Прилепин. Все, что должно разрешиться… Хроника текущей войны. М.: АСТ, 2016

2. Герман Садулаев. Иван Ауслендер. М.: АСТ, 2017

3. Борис Лего. Сумеречные рассказы. М.: Эксмо, 2016 (номинация отклонена в соответствии с Положением о премии)

4. Михаил Енотов. Обыкновенный русский роман. Рукопись

5. Денис Соболев. Легенды горы Кармель. СПб.: Геликон Плюс, 2016

6. Владимир Сотников. Улыбка Эммы. М.: Эксмо, 2016

7. Виктор Ремизов. Искушение. М.: ArsisBoooks, 2016

8. Алексей Слаповский. Неизвестность. Рукопись.

9. Дмитрий Новиков. Голомяное время. Октябрь, 2016, №7. 29.01

10. Лена Элтанг. Царь велел тебя повесить. Рукопись.

11. Александр Бренер. Жития убиенных художников. М.: Гилея, 2016. 17.01

12. Ольга Аникина. С начала до конца. Рукопись.

13. Александр Козлов. Кот в мешке. Урал, 2016, #1

14. Борис Бужор. Завлит. Рукопись.

15. Максим Замшев. Весенний репортаж. Рукопись.

16. Александр Степанов. Феноменология архитектуры Петербурга. СПб.: Арка, 2016

17. Михаил Гиголашвили. Тайный год. М.: АСТ, 2017

18. Сергей Самсонов. Соколиный рубеж. М.: РИПОЛ Классик, 2017

19. Андрей Филимонов. Головастик и святые. М.: РИПОЛ Классик, 2016

20. Валерий Бочков. Время воды. М.: Эксмо, 2017

21. Дмитрий Липскеров. О нем и о бабочках. Рукопись.

22. Александр Бренер. Жития убиенных художников. М.: Гилея, 2016. 23.01

23. Виктор Пелевин. Лампа Мафусаила, или Крайняя битва масонов с чекистами. М.: Эксмо, 2016

24. Вячеслав Рыбаков. На мохнатой спине. СПб.: Лимбус Пресс, 2016

25. Андрей Степанов. Бес искусства. СПб.: Азбука, 2016

26. Сергей Лебедев. Люди августа. М.: Интеллектуальная литература, 2016

27. Егор Фетисов. Ковчег. СПб.: Арт-Экспресс, 2016

28. Елена Долгопят. Родина. М.: РИПОЛ классик, 2016

29. Константин Сперанский. Кто знает, о чем думает Амалия? СПб: Ил-music, 2017

30. Анна Бабяшкина. Прежде чем сдохнуть. М.: РИПОЛ классик, 2016

31. Сергей Шикера. Египетское метро. Волга, 2016, №3-4

32. Фигль-Мигль. Эта страна. СПб.: Лимбус Пресс, 2017

33. Алексей Иванов. Тобол. М.: АСТ, 2016

34. Борис Мячин. Телевизор. Рукопись.

35. Нелли Мартова. ДЫР. Рукопись

36. Дмитрий Лекух. Летом, перед грозой. Рукопись.

37. Андрей Остальский. Очарованный джазмен. СПб.: Пальмира, 2016

38. Александра Николаенко. Убить Бобрыкина. СПб.: Русский Гулливер, 2016

39. Владимир Гракхов. Безлунные странники, Североград и другие вещицы. Рукопись

40. Наталья Ключарева. Счастье. М.: РИПОЛ классик, 2016

41. Моше Шанин. Места не столь населенные. М.: РИПОЛ классик, 2016

42. Борис Евсеев. Казненный колокол. М.: Эксмо, 2016

43. Дмитрий Новиков. Голомяное время. Октябрь, 2016, №7. 20.01

44. Максим Матковский. Секретное море. Рукопись.

45. Ильдар Абузяров. Концерт для скрипки и ножа в двух частях. М.: Эксмо, 2017

46. Александр Гаррос. Непереводимая игра слов. М.: АСТ, 2016

47. Роман Михайлов. Равинагар. Рукопись.

48. Ольга Брейнингер. В Советском союзе не было аддерола. Дружба народов, 2016, #4

49. Антон Секисов. Через лес. СПб.: Ил-music, 2016

50. Алексей Цветков. Марксизм как стиль. М.: АСТ, 2016

51. Сергей Беляков. Тень Мазепы. М.: АСТ, 2016

52. Анна Козлова. F20. М.: РИПОЛ Классик, 2016

53. София Синицкая. Повести и рассказы. СПб.: Реноме, 2016

54. Наталья Беглова. Город изгнанников. М.: Флюид ФриФлай, 2016

55. Любовь Мульменко. Веселые истории о панике. М.: РИПОЛ Классик, 2016

56. Алексей Шепелёв. Мир-село и его обитатели. М.: Эксмо, 2017

57. Андрей Рубанов. Патриот. М.: АСТ, 2017

В оргкомитете премии уверены, что основное внимание к себе привлекут не писатели с громкими фамилиями, а те, кто неожиданно вернулся после «забвения».