Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Стали известны имена писателей из лонг-листа премии «Нацбест»

Стали известны имена писателей из лонг-листа премии «Нацбест»

17:15  30 Января 2017
51

Стали известны имена писателей из лонг-листа премии «Нацбест»

Москва, 30 января. Федеральное агентство новостей публикует полный список номинантов на престижную литературную премию. Всего в нем более 50 фамилий, среди которых встречаются как широко известные российскому читателю – Захар Прилепин, Виктор Пелевин, Фигль-Мигль и Алексей Иванов, так и совсем новые. 
1.  Захар Прилепин. Все, что должно разрешиться… Хроника текущей войны. М.: АСТ, 2016
2.  Герман Садулаев. Иван Ауслендер. М.: АСТ, 2017
3.  Борис Лего. Сумеречные рассказы. М.: Эксмо, 2016 (номинация отклонена в соответствии с Положением о премии)
4.  Михаил Енотов. Обыкновенный русский роман. Рукопись
5.  Денис Соболев. Легенды горы Кармель. СПб.: Геликон Плюс, 2016
6.  Владимир Сотников. Улыбка Эммы. М.: Эксмо, 2016
7.  Виктор Ремизов. Искушение. М.: ArsisBoooks, 2016
8.  Алексей Слаповский. Неизвестность. Рукопись.
9.  Дмитрий Новиков. Голомяное время. Октябрь, 2016, №7. 29.01
10.  Лена Элтанг. Царь велел тебя повесить. Рукопись.
11.  Александр Бренер. Жития убиенных художников. М.: Гилея, 2016. 17.01
12.  Ольга Аникина. С начала до конца. Рукопись.
13.  Александр Козлов. Кот в мешке. Урал, 2016, #1
14.  Борис Бужор. Завлит. Рукопись.
15.  Максим Замшев. Весенний репортаж. Рукопись.
16.  Александр Степанов. Феноменология архитектуры Петербурга. СПб.: Арка, 2016
17.  Михаил Гиголашвили. Тайный год. М.: АСТ, 2017
18.  Сергей Самсонов. Соколиный рубеж. М.: РИПОЛ Классик, 2017
19.  Андрей Филимонов. Головастик и святые. М.: РИПОЛ Классик, 2016
20.  Валерий Бочков. Время воды. М.: Эксмо, 2017
21.  Дмитрий Липскеров. О нем и о бабочках. Рукопись.
22.  Александр Бренер. Жития убиенных художников. М.: Гилея, 2016. 23.01
23.  Виктор Пелевин. Лампа Мафусаила, или Крайняя битва масонов с чекистами. М.: Эксмо, 2016
24.  Вячеслав Рыбаков. На мохнатой спине. СПб.: Лимбус Пресс, 2016
25.  Андрей Степанов. Бес искусства. СПб.: Азбука, 2016
26.  Сергей Лебедев. Люди августа. М.: Интеллектуальная литература, 2016
27.  Егор Фетисов. Ковчег. СПб.: Арт-Экспресс, 2016
28.  Елена Долгопят. Родина. М.: РИПОЛ классик, 2016
29.  Константин Сперанский. Кто знает, о чем думает Амалия? СПб: Ил-music, 2017
30.  Анна Бабяшкина. Прежде чем сдохнуть. М.: РИПОЛ классик, 2016
31.  Сергей Шикера. Египетское метро. Волга, 2016, №3-4
32.  Фигль-Мигль. Эта страна. СПб.: Лимбус Пресс, 2017
33.  Алексей Иванов. Тобол. М.: АСТ, 2016
34.  Борис Мячин. Телевизор. Рукопись.
35.  Нелли Мартова. ДЫР. Рукопись
36.  Дмитрий Лекух. Летом, перед грозой. Рукопись.
37.  Андрей Остальский. Очарованный джазмен. СПб.: Пальмира, 2016
38.  Александра Николаенко. Убить Бобрыкина. СПб.: Русский Гулливер, 2016
39.  Владимир Гракхов. Безлунные странники, Североград и другие вещицы. Рукопись
40.  Наталья Ключарева. Счастье. М.: РИПОЛ классик, 2016
41.  Моше Шанин. Места не столь населенные. М.: РИПОЛ классик, 2016
42.  Борис Евсеев. Казненный колокол. М.: Эксмо, 2016
43.  Дмитрий Новиков. Голомяное время. Октябрь, 2016, №7. 20.01
44.  Максим Матковский. Секретное море. Рукопись.
45.  Ильдар Абузяров. Концерт для скрипки и ножа в двух частях. М.: Эксмо, 2017
46.  Александр Гаррос. Непереводимая игра слов. М.: АСТ, 2016
47.  Роман Михайлов. Равинагар. Рукопись.
48.  Ольга Брейнингер. В Советском союзе не было аддерола. Дружба народов, 2016, #4
49.  Антон Секисов. Через лес. СПб.: Ил-music, 2016
50.  Алексей Цветков. Марксизм как стиль. М.: АСТ, 2016
51.  Сергей Беляков. Тень Мазепы. М.: АСТ, 2016
52.  Анна Козлова. F20. М.: РИПОЛ Классик, 2016
53.  София Синицкая. Повести и рассказы. СПб.: Реноме, 2016
54.  Наталья Беглова. Город изгнанников. М.: Флюид ФриФлай, 2016
55.  Любовь Мульменко. Веселые истории о панике. М.: РИПОЛ Классик, 2016
56.  Алексей Шепелёв. Мир-село и его обитатели. М.: Эксмо, 2017
57.  Андрей Рубанов. Патриот. М.: АСТ, 2017
В оргкомитете премии уверены, что основное внимание к себе привлекут не писатели с громкими фамилиями, а те, кто неожиданно вернулся после «забвения».

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров