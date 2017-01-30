Антироссийские санкции в Европарламенте назвали идиотизмом

Брюссель, 30 января. Евросоюзу не следовало вводить антироссийские санкции. Так считает депутат Европейского парламента от Эстонии Татьяна Томм.

По словам политика, ограничения затронули реальных людей. Например, жители Крыма не могут получить шенгенские визы.

«Мы своей санкционной политикой пользы не приносим, а приносим только вред двусторонним отношениям, экономике и так далее», — отметила Томм в интервью РИА Новости.

Напомним, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо указал на то, что ЕС снимет ограничения с РФ после того, как это сделают США.

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