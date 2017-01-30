Подмосковный анестезиолог, обвиняемый в изнасиловании пациентки, отрицает вину

Москва, 30 января. Задержанный правоохранительными органами врач-анестезиолог ГБУЗ МО «Подольская городская больница № 2» Зиедулло Н. отрицает свою вину в надругательстве над беспомощной пациенткой.

По показаниям врача, в Россию он приехал давно из Душанбе, получил гражданство и взял ипотеку. В подольской больнице работает полгода и считается неплохим врачом.

В ночь с 4 на 5 января он действительно выпил на дежурстве, это мужчина указал в свое анкете. Но никаких насильственных действий сексуального характера в отношении пациентки не предпринимал. По словам врача, находясь подшофе, он просто оказывал ей знаки внимания. Ни о каком сексе он и не думал, так как женщина попала в больницу с тяжелыми ожогами после пожара и находилась в крайне тяжелом состоянии. Почему она решила написать заявление в следственный комитет – он не знает. В самой больнице его ценят как специалиста, правда, в отзывах о враче в прошлом году еще писали, что он расхаживал по больнице с бутылкой водки.

Напомним, сегодня в Подольске был задержан врач-анестезиолог, который якобы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 43-летней Татьяны Ч. По словам женщины она находилась под действием препаратов и не могла дать отпор. По данному факту возбуждено уголовное дело.