Корабль «Александр Шабалин» вернулся из Тартуса в Балтийск

Балтийск, 30 января. Отряд кораблей Балтийского флота вернулся из дальнего морского похода к месту постоянного базирования.

Отряд кораблей в составе большого десантного корабля «Александр Шабалин» и танкера «Лена» покинул главную базу Балтийского флота в середине 2016 года. В дальнем походе моряки-балтийцы преодолели несколько десятков тысяч морских миль, совершили деловые заходы в иностранные порты, а также выполнили ряд учебно-боевых задач в Средиземноморье. Морской танкер «Лена» прошел акватории Средиземного моря, Индийского океана и Западной Атлантики. Экипаж танкера занимался техническим обеспечением группировки российских кораблей и судов в дальней морской зоне.