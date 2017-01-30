Сирия: бомбардировщики ВКС РФ нанесли мощный удар по ИГ в провинции Дейр эз-Зор

Москва, 30 января. Шесть бомбардировщиков Ту-22м3, взлетев с территории России, в понедельник, 30 января, ударили по объектам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) в провинции Дейр эз-Зор в Сирии, информирует Минобороны России.

«… шесть дальних бомбардировщиков Ту-22м3, взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации и совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесли групповой авиационный удар по вновь выявленным объектам ИГИЛ в провинции Дейр эз-Зор», — заявили в министерстве.

В результате авиаудара уничтожены два командных пункта боевиков, склады оружия и боеприпасов, большое количество живой силы и военной техники террористов, отметили в российском оборонном ведомстве.

Бомбардировщики прикрыли Су-30СМ и Су-35С с аэродрома «Хмеймим». После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на свои аэродромы.