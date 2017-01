The National Interest: «Хезболла» выигрывает войну в Сирии

С начала войны в Сирийской арабской республике около 400 тысяч гражданских были убиты, почти пять миллионов покинули страну, более шести миллионов лишились домов. Большинство крупных городов Сирии, в том числе ее бывший коммерческий центр — Алеппо, превратились в руины. Федеральное агентство новостей предлагает вниманию читателей перевод статьи Hezbollah Is Winning the War in Syria («Хезболла» выигрывает войну в Сирии), опубликованной порталом The National Interest.

Пока многие сирийцы теряли нажитое добро в ходе длительного конфликта, другие получали выгоду. Больше всех приобрела шиитская военизированная группировка «Хезболла», приверженная наследию иранской революции. Она имеет мощную боевую силу и даже контролирует ключевые места в ливанском парламенте. Кроме этого она является ярким примером повстанцев, которые способны бороться против превосходящих сил противника. Это делается как с помощью традиционной, так и нетрадиционной стратегии. «Хезболла» также имеет обширную сеть социального обеспечения на всей территории Ливана, которой могли бы позавидовать некоторые небольшие государства.

Возглавляемая Хасаном Насраллой, «Хезболла» уже давно поддерживает тесные связи с Ираном и Сирией, которые уверенно развернулись на части территорий Ливана в период между 1976 и 2005 годом. Долгие годы Дамаск была посредником, через который Тегеран передавал оружие «Хезболле», и местом, где жили некоторые из ее наиболее влиятельных лидеров.

Группировка расширила свою деятельность в Сирии, особенно когда ухудшилось положение президента Башара Асада на начальных стадиях конфликта. От роли советника и помощника члены «Хезболлы» перешли к непосредственной подготовке сирийских нерегулярных войск и полноценным боевым сражениям. Именно части этой организации провели наземную операцию в апреле 2013 года в городе Эль-Кусейр, что в провинции Хомс. В конце декабря 2016 года военные «Хезболлы» помогли правительственным силам Сирии отвоевать город Алеппо.

Группировка приобрела важный опыт боев в плотной городской среде и ознакомилась с методами ведения войны против противника, сильно отличающегося от ее давнего врага — израильской армии. В Сирии шиитские войска оттачивали свои навыки в бою против различных террористических группировок, включая «Исламское государство» (организация запрещена в России — прим. ред.). «Хезболла», возможно, была частично мотивирована вступить в битву в Сирии для борьбы с укрепившимся влиянием джихадистских группировок в регионе, а также их растущей популярностью в Ливане. Действительно, отклоняясь от своей основной цели — борьбы с Израилем, Насралла назвал борьбу с «Исламским государством» одной из главных причин участия его военизированной группы в сирийской войне.

Стоит также отметить, что группировка выигрывает от расширенного союза с Сирией и Ираном, в который сейчас входит и Российская Федерация. Участие «Хезболлы» как боевой силы в таких совместных операциях, вероятно, способствовало улучшению взаимодействия группы с другими военными организациями, усовершенствованию тактики, а также расширению ее способности командования и управления войсками в боевой обстановке.

В прошлом году саудиты перекрыли помощь Ливану, а затем дали возможность иранцам укрепить свое влияние на оси восток-запад, проходящей через Ирак, Сирию и Ливан, что было значительно сложнее, когда Ирак был убежденным противником. Конфликт приобрел элементы опосредованный войны и теперь придал новые оттенки всем аспектам саудовско-иранских отношений. Религиозные, геополитические и экономические.

Народная поддержка «Хезболлы» весьма прочна не только в Ливане и среди шиитов, но и в некоторых других странах арабского мира, где действия «Хезболлы» в войне против Израиля более десяти лет назад привлекли сторонников по религиозному признаку. Эта поддержка чуть позже пошла на спад, по крайней мере, среди суннитов. И хотя группировка во многом восторжествовала, она также понесла значительные потери. Из ее отрядов в Сирии погибли около двух тысяч человек, и возможно, до шести тысяч были ранены. Так как организация получила убежище в Ливане, она со временем сможет восстановить свои силы с помощью новобранцев и обучить их тактикам, которые группировка переняла в Сирии. И все это при сохранении связей с организациями и союзниками в САР. Хотя у нее может не быть причин участвовать в боевых действиях в ближайшее время, она почти наверняка улучшит свою боевую способность благодаря опыту сирийского конфликта.

На внутреннем фронте «Хезболла», вероятно, продолжит успешно сохранять статус «силы сопротивления» и политической силы в Ливане. В конце октября Мишель Аун, христианин-маронит, был избран председателем парламента Ливана, положив конец двухлетнему тупику, когда этот пост пустовал. Поддержку он получил частично и от «Хезболлы». Большинство оказались в проигрыше в результате гражданской войны в Сирии. Хотя и не без потерь, «Хезболла» начинает набирать обороты у себя в стране и по всему региону. В ходе своей эволюции от группы ополченцев до глобальной силы в ливанской партии «Хезболла» закрепила свой статус крупного игрока на Ближнем Востоке.