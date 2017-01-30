Трамп объяснил, как спас США от «плохих людей»

Вашингтон, 30 января. На территорию США проникло бы много «плохих людей», если бы о запрете на въезд мигрантов из семи ближневосточных государств предупредили заранее. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Если бы о запрете (на въезд в США. — Прим. ФАН) было объявлено за неделю, то «плохие люди» могли проникнуть в нашу страну в течение этой недели. Здесь бы было полно таких людей», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Ранее американский лидер объяснил, что ограничение на прибытие в США для уроженцев мусульманским стран необходимо для защиты жителей США от террора. По его словам, данный указ не привел к значительному росту числа задержаний на границе для допросов по подозрению в экстремизме.