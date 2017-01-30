Янукович объяснил, почему отказался от допроса на Украине

Киев, 30 января. Экс-президент Украины Виктор Янукович готов дать показания следствию на территории России, но из-за угрозы его жизни не приедет на допрос в Киев. Об этом рассказали в адвокатском объединении Aver Lex.

Как говорится в сообщении, заявление Януковича о необходимости учесть его показания для проведения всестороннего и беспристрастного расследования по делу о государственной измене будет подано его адвокатом в Генпрокуратуру.

Адвокаты также отметили, что Янукович не видит препятствий для проведения необходимых процессуальных и следственных действий в России, при этом для проведения всестороннего и беспристрастного расследования он готов сотрудничать со следствием и сообщить о всех действительных обстоятельствах дела.

Напомним, ранее бывший депутат Госдумы Денис Вороненков дал показания Генпрокуратуре Украины по делу Виктора Янковича.