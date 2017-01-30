Банк Natwest передумал закрывать счета RT в Великобритании



Лондон, 30 января. Британский банк Natwest не будет закрывать счета RT UK в Великобритании. Об изменении решения финансовой организации сообщает пресс-служба телеканала.

При этом ранее в банке заявляли, что все счета RT в Великобритании закрыты, и это решение пересмотру не подлежит. После этого главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что это решение политическое и руководство телеканала обжалует его в международных инстанциях.

МИД России ранее назвал ситуацию с закрытием счетов RT ненормальная, а в российской дипмиссии в Британии такие действия в отношении телеканала расценили как нарушение норм международного права.

