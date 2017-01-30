Считайте дни: «группы смерти» устроили новую охоту за подростками

Москва, 30 января. Так называемые «группы смерти» в соцсетях запустили новый флешмоб и призывают подростков к совершению суицидов даже после ареста одного из создателей пабликов.

По данным следствия, группы продолжают вбросы флешмобов и публикацию постов с суицидальной тематикой. Подросток размещает у себя несколько хештегов, после чего к нему добавляется «наставник», который «ведет» его к совершению самоубийства через 50 дней. Если подросток передумал умирать, ему начинают угрожать убийством родственников и близких.

Интернет-пользователи просят родителей тщательнее следить за своими детьми, а подростков — не доверять «наставникам» и не вступать в переписку с ними, сообщают «Народные новости».

В конце прошлого года Роскомнадзор и Роспотребнадзор, а также специалисты-психологи и представители «ВКонтакте» занялись созданием методичек для обнаружения «групп смерти».