Стритрейсерша Багдасарян вернулась к обязательным работам после ареста

Москва, 30 января. Злостная нарушительница ПДД Мара Багдасарян приступила к обязательным работам в ГБУ «Жилищник района Сокол», сообщает Федеральная служба судебных приставов по региону.

Стритрейсерша Мара Багдасарян получила ранее за «прогулы» 15 суток ареста. Известно, что злостная нарушительница правил дорожного движения вернулась к своим обязанностям. Ей предстоит отработать в ГБУ «Жилищник района Сокол». По словам представителя Федеральной службы судебных приставов, Тимура Коробицына, мажорка привлечена к работам на срок около 600 часов. За уклонение от исполнения наказания стритрейсерше грозит административная ответственность, пишет РИАМО.