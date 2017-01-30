Фактор С-400: Трамп знает, что Россия не даст продавить в Сирии ливийский сценарий

Мировые СМИ обсуждают предложение президента США Дональда Трампа о создании в Сирии и в Йемене так называемых «зон безопасности», Москва ждет конкретики и готова рассматривать инициативы Вашингтона.

Что предлагает Трамп

Идея о зонах безопасности в Сирии первоначально прозвучала из уст Трампа в интервью ABC News. Позже это предложение было подтверждено во время телефонных переговоров американского лидера с королем Саудовской Аравии, в ходе которых был упомянут и Йемен, где Соединенные Штаты ведут борьбу с «Аль-Каидой». Судя по контексту этих заявлений, речь идет о неких охраняемых зонах для людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий.

В контексте этой темы Трамп раскритиковал европейские страны за то, что они приняли слишком большое количество беженцев с Ближнего Востока, в том числе из Сирии, что, по мнению американского президента, создало серьезную напряженность в Европе вкупе с возросшей угрозой терроризма. Хозяин Белого дома пообещал не допустить подобной ситуации в Соединенных Штатах и уже заморозил иммиграцию в США из Сирии, Йемена и некоторых других стран, что вызвало волну протестов, как в самих Соединенных Штатах, так и по всему миру.

Позиция России

Москва приветствует инициативу Соединенных Штатов о создании в Сирии зон безопасности, однако этот вопрос требует детального обсуждения и согласований с правительством Башара Асада. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Выступая на брифинге для журналистов, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Россия допускает создание в Сирии зон безопасности, если они решают задачу аккумулирования беженцев и перемещенных лиц, затронутых продолжающейся уже пятый год гражданской войной в Сирии.

«Насколько я понимаю, американская инициатива имеет в виду создание зон, где мигранты могли бы почувствовать себя в безопасности, — отметил Лавров. — Эта инициатива нацелена на то, чтобы сделать некоторые шаги в контексте миграционного бремени на страны, окружающие Сирию, на другие страны Ближнего Востока, а также на Европу и, в конечном итоге, на Соединенные Штаты».

По словам министра иностранных дел России, эту тему Москва постарается прояснить в ходе российско-американского диалога. Вместе с тем Лавров отметил, что предложение Трампа радикально отличается от идей администрации Барака Обамы по созданию так называемых бесполетных зон над Сирией, против чего Москва всегда категорически возражала.

«Мы видим, что сейчас постановка вопроса отличается от тех идей, которые высказывались на предыдущих этапах сирийского кризиса, когда предполагалось создание на территории Сирии некоей площадки для того, чтобы туда посадить альтернативное правительство и чтобы использовать эту площадку как плацдарм для свержения законного правительства страны», — подчеркнул Лавров.

По словам российского министра, «это калька с событий, которые произошли в Ливии и были использованы как предлог для военного вторжения в нарушение резолюций Совбеза ООН».

Как убивали Каддафи

В конце февраля 2011 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию о введении международных санкций против руководства Ливии, в том числе ливийского лидера Муаммара Каддафи, бессменно правившего страной в течение 42 лет. Эти меры включали в себя эмбарго на поставки оружия Ливии, а также замораживание счетов и запрет на зарубежные поездки самого Каддафи, членов его семьи и соратников.

А уже 18 марта Совбез ООН принял решение о закрытии воздушного пространства Ливии для полетов авиации Каддафи. Бесполетная зона была создана для того, чтобы предотвратить бомбардировки силами, верными Каддафи, занятых оппозицией населенных пунктов. Россия при принятии резолюции воздержалась.

Всего через полгода — 20 октября 2011 года — Муаммар Каддафи погиб. При попытке вырваться из осажденного повстанцами города Сирт Каддафи вместе с сыном попал в плен, и они были зверски убиты, а их тела подверглись надругательству.

Несмотря на то, что со смерти Каддафи прошло уже шесть лет, мир на ливийской земле так и не наступил.

Комментарий эксперта

Вопрос о создании в Сирии и Йемене зон безопасности Федеральное агентство новостей обсудило с одним из ведущих российских экспертов по ближневосточным проблемам, президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским.

«Йемен нас не интересует по той причине, что мы там не воюем, — отметил Сатановский. — Кроме того, бесполетные зоны в любом случае несут некоторую внешнеполитическую составляющую. Пока что при атаке на штаб-квартиру «Аль-Каиды» американский спецназ потерял в Йемене некоторое количество бойцов».

По словам президента Института Ближнего Востока, сирийская ситуация принципиально другая — небо Сирии защищают российские средства ПВО, в том числе, зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400 «Триумф», и этим ситуация в Сирии кардинально отличается не только от йеменского, но и от ливийского сценария.

«В Сирии всё зависит от того, каким образом эта инициатива будет согласована с Россией. Никакая бесполетная зона не может осуществляться при наличии тех систем ПВО, которые Россия разместила в Сирии. Как Вашингтон будет это согласовывать с Москвой, и что конкретно предложит Трамп, пока неясно. Время покажет», — отметил Евгений Сатановский.