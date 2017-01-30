ВКС РФ в Кореновске осваивают новые Ка-52 «Аллигатор»

Кореновск, 30 января. Летчики ВКС РФ Южного военного округа приступили к освоению недавно поступивших ударных вертолетов Ка-52.

55-й вертолетный полк в Кореновске получил партию вертолетов «Аллигатор» в декабре прошлого года. Сейчас экипажи приступили к боевым вылетам. На взлетной площадке происходит запуск и газовка двигателей, специальная аппаратура проводит предполетную проверку всех систем боевой машины. После чего вертолет полностью заправляют и устанавливают боекомплект для выполнения учебно-боевой задачи на авиационном полигоне. Во время вылета экипажи отрабатывают задачи по пилотажу на низких высотах с огибанием рельефа местности, а также по уничтожению мишеней, имитирующих живую силу, бронетехнику и укрепленные пункты условного противника.