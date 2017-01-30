Ученые рассказали, когда в сутках появится 25-й час

Вашингтон, 30 января. Ученые NASA заявили, что Земля в отдаленном будущем перейдет на 25-часовые сутки. Дело в том, что вращение Земли постепенно замедляется под действием Луны, передает Forbes.

Земля замедляет темп своего вращения ежегодно. Дело в том, что Луна получает от Земли некоторое количество энергии и дрейфует немного дальше от планеты. Этот дрейф незаметен человеческому глазу: за минувшие 100 лет под воздействием Луны Земля замедлилась на 1,4 миллисекунды. Изучив архивные записи солнечных затмений, ученые выяснили, что Земля каждое столетие замедляет свое вращение на 2,5 миллисекунды.

Ученые подсчитали, что для того, чтобы замедлить свое вращение на одну секунду, Земле потребуется 50 тыс. лет, а чтобы к суткам добавился лишний час, потребуется 180 млн лет.