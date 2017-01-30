Житель Чебоксар обнаружил в гараже трупы сына и дочери

Чебоксары, 30 января. В Чебоксарах расследуется гибель брата и сестры, чьи тела были обнаружены в гараже. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Чувашии.

Тела 41-летнего мужчины и 50-летней женщины находились в салоне автомобиля с работавшим двигателем. К глушителю транспортного средства был прикреплен шланг, подведенный к вентиляционному отверстию гаража. По версии следствия, именно негерметичное подсоединение шланга привело к отравлению родственников угарным газом. Известно, что тела погибших обнаружил их отец, сообщает «Свободная пресса».