Меркель витиевато раскритиковала Трампа за ограничение потока беженцев в США

Берлин, 30 января. Борьба с терроризмом не оправдывает повышенную подозрительность в отношении мусульманского населения. Об этом в понедельник журналистам заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Решительная борьба с терроризмом не оправдывает ни в коей мере всеобщее подозрение в отношении людей определенного вероисповедания», — отметила немецкий политик, раскритиковавшая действия американской стороны.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп указал на то, что ужесточение миграционной политики направлено на борьбу с экстремизмом и укрепление безопасности.

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