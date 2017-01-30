Меркель витиевато раскритиковала Трампа за ограничение потока беженцев в США
Берлин, 30 января. Борьба с терроризмом не оправдывает повышенную подозрительность в отношении мусульманского населения. Об этом в понедельник журналистам заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
«Решительная борьба с терроризмом не оправдывает ни в коей мере всеобщее подозрение в отношении людей определенного вероисповедания», — отметила немецкий политик, раскритиковавшая действия американской стороны.
Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп указал на то, что ужесточение миграционной политики направлено на борьбу с экстремизмом и укрепление безопасности.
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