Польша рассекретила имена 8,5 тысяч надзирателей Освенцима

Москва, 30 января. Институт национальной памяти Польши опубликовал список с именами и фамилиями надзирателей концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом сообщает интернет-издание «Утро.ru».

В списке числятся имена 8,5 тысячи надзирателей концлагеря, которые работали в разные время с момента его создания до ликвидации.

«Это исторический день. Мы начинаем реализацию большого проекта. Презентация этой базы с материалами - результат многолетнего расследования, проведенного Комиссией по расследованию преступлений против польского народа», — пояснил глава Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек.

Он добавил, что публикация списка является элементом противодействия западным СМИ, которые используют в своих материалах такую формулировку, как «польские лагеря смерти», которая оскорбляет историческую память поляков.