Подайте на войну: ВСУ получают жалкие гроши из бюджета

Киев, 30 января. Пока украинские военные заявляют о разработке новейшего чудо-вооружения, «Укроборонпром» объявил о нехватке денег на производство современной бронетехники.

«Украинские военные не получают современные танки «Оплот», бронемашины «Дозор-Б» и другую новейшую технику из-за недофинансирования», — заявили представители предприятия. При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов еще в минувшем декабре заявлял о планах Киева не только достигнуть стандартов НАТО, но и создать оружие, превосходящее российские аналоги. Таким образом, очередные громкие заявления киевских властей оказались просто «шумной трескотней», обернувшейся уже стандартной фразой «Запад, денег на это дай!». Однако средства не получает. Финансирование украинской стороне западные покровители начали сокращать из-за разгула коррупции в стране, считают политологи.

«Запад давно уже понял, что, сколько Украине ни давай — все осядет в панамских офшорах победителей «Майдана», поэтому и урезает фонды в последнее время», — заявил директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов. По его словам, сейчас в Киеве «рулят типичные временщики», а войну они поддерживают как способ дополнительного личного заработка. По той же причине все заявления о достижении стандартов НАТО остаются просто пустым звуком: никто не готов тратить на это деньги: ни Запад, ни сами украинские власти. «Не свои же миллиарды Порошенко будет тратить на это!», — пояснил эксперт в комментариях «Свободной прессе». А по мнению политолога Александра Дудчака, чтобы воевать со своим народом, Киеву современные танки не нужны.