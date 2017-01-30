Путин передал соболезнования премьеру Канады в связи с терактом в мечети Квебека

Москва, 30 января. Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования главе правительства Канады Джастину Трюдо в связи с трагедией в Квебеке, подчеркнув, что насилие в мечети — жестоко и цинично.

Глава государства Владимир Путин направил телеграмму премьеру Канаду Джастину Трюдо в связи с терактом в мечети. «Примите глубокие соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в Квебеке. Убийство людей, собравшихся для молитвы в мечети, потрясает своей жестокостью и цинизмом», — говорится в тексте телеграммы, размещенной на портале Кремля.

Напомним, что неизвестные в масках открыли огонь по молящимся мусульманам, находившимся в мечети в Квебеке. Трагедия произошла в воскресенье, в результате инцидента шесть человек погибли, еще восемь были ранены.