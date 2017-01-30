ФАН публикует имена погибших и пострадавших в результате ДТП под Ярославлем

Ярославль, 30 января. Четыре человека погибли в результате лобового столкновения двух иномарок в Ярославской области, еще трое получили ранения. Как стало известно ФАН, в числе пострадавших также годовалый ребенок.

Жертвами ДТП стали водитель Volkswagen 31-летняя Елена Т. и трое пассажиров — Жанна П., 41 год, Андрей П., 49 лет, Максим К., 49 лет. Различные травмы получили водитель и пассажиры Audi: водитель иномарки Александр З., 26 лет, Ирина З., 25 лет, Даниил З. 2016 года рождения. Ребенок помещен в реанимацию.

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