Главного палача ИГ, убившего сотни человек, уничтожили в Ираке

Багдад, 30 января. Главного палача «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещено в РФ) уничтожили в Ираке. Как сообщает Daily Mail, на счету террориста — более сотни обезглавленных жертв.

Боевик Абу Сайяф считался одним из самых кровожадных даже среди террористов. Он часто фигурировал в пропагандистских видеороликах ИГИЛ, а также, по некоторым данным, возглавлял силы террористов в провинции Найнава.

При каких обстоятельствах был убит палач, не сообщается. По предварительной информации, он был зарезан членами некой радикальной группировки.

Ранее Ura.ru сообщало, что террористы ИГИЛ уничтожили в сирийской Пальмире античный тетрапилон и фасад древнего Римского театра.