Трамп объяснил причины ужесточения миграционной политики

Вашингтон, 30 января. Ограничение на въезд в США граждан из мусульманских стран необходимо для защиты страны от террора, заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп заметил, что ограничение на въезд в США граждан мусульманских государств призвано обеспечить безопасность американцев, а также это направлено на борьбу с терроризмом.

Трамп заметил, что его указ никоим образом не связан с задержками в аэропортах, причиной которых на самом деле стал сбой компьютерной системы компании Delta Air Lines. Об этом лидер США написал в Twitter. Ужесточение иммиграционной политики не привело к значительному росту числа задержаний на границе для допросов по подозрению в экстремизме или причастности к терроризму, подчеркнул Трамп.