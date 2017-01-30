ИГИЛ несет тяжелые потери в провинции Хомс

Дамаск, 30 января. Правительственные войска успешно развили инициативу на востоке провинции Хомс и заняли ключевые позиции на холмах.

Сирийские источники сообщают, что Сирийской Арабской Армии удалось значительно расширить подконтрольную Дамаску территорию в Хомсе. Опорным пунктом для наступления на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) служит военный аэродром Т-4. Наземные войска под прикрытием артиллерийского огня и авиации взяли под контроль два района к юго-востоку от нефтяной станции, в ходе боев ИГИЛ потеряло множество боевиков, данные о потерях сейчас уточняются. Правительственные войска ведут разминирование освобожденных районов.